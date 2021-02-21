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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Сьон
Цюрих - Сьон: обзор матча 21 февраля 2021
Цюрих
21.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сьон
39'
Б. Крамер
12'
L. Clemenza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Сьон
90'
+1
Замена
Ж. Бамерт
️️️️
Л. Тупта
Замена
A. Winter
️️️️
Т. Домджони
90'
83'
Замена
М. Тосетти
️️️️
L. Clemenza
Желтая карточка
Натан
79'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
А. Маркезано
79'
77'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
76'
Желтая карточка
Г. Оаро
Желтая карточка
У. Думбия
74'
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
S. Khelifi
67'
60'
Замена
Г. Оаро
️️️️
Г. Карлен
Желтая карточка
Ф. Рохнер
52'
ГОЛ! 1:1!
Б. Крамер
Пас отдал
А. Маркезано
39'
Желтая карточка
Б. Крамер
38'
31'
Пенальти не реализован!
А. Гргич
12'
ГОЛ! 0:1!
L. Clemenza
Пас отдал
Л. Тупта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
0
Luca Clemenza
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
3-1-3-3
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
20
Думбия
8
Домджони
19
Маркезано
27
Рохнер
9
Крамер
9
Сесай
17
2-2-1-5
16
Фаюлу
52
Весли
5
8
Гргич
34
Ндойе
29
Тупта
0
11
Карлен
77
0
6
19
Маркезано
71
Криэциу
71
Криэциу
19
Маркезано
17
27
27
17
8
Домджони
7
7
8
Домджони
29
Тупта
19
Бамерт
19
Бамерт
29
Тупта
0
23
Тосетти
23
Тосетти
0
11
Карлен
99
Оаро
99
Оаро
11
Карлен
Остались в запасе
Цюрих
Сьон
1
Живко Костадинович
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
8
Балтасар
ЦП
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
Остались в запасе
8
Балтасар
ЦП
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Сьон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
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Вадуц
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Янг Бойз
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01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
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Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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0 : 0
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Информация о матче
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