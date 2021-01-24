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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лугано
Санкт-Галлен - Лугано: обзор матча 24 января 2021
Санкт-Галлен
24.01.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Лугано
85'
M. Maric (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Лугано
Замена
A. Ribeiro
️️️️
А. Крауши
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Maric
81'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
81'
Замена
Р. Мачек
️️️️
З. Ловрич
Замена
T. Staubli
️️️️
В. Руис
76'
Вторая желтая
B. Traore
72'
71'
Замена
M. Čovilo
️️️️
О. Кустодио
Замена
Б. Бабич
️️️️
Э. Йуан
63'
56'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
М. Боттани
50'
Желтая карточка
А. Кечкеш
Желтая карточка
B. Traore
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
Лугано
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
2-5-1-2
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
21
Гуйемено
30
Руис
88
Квинтийя
16
Гертлер
17
Крауши
9
Дуа
27
Йуан
21
4-3-1-2
33
14
Лаванчи
5
5
Кечкеш
5
Дапрела
4
Ловрич
10
Кустодио
14
Саббатини
3
Герреро
10
Боттани
11
27
Йуан
27
Бабич
27
Бабич
27
Йуан
30
Руис
26
26
30
Руис
17
Крауши
19
19
17
Крауши
4
Ловрич
28
Мачек
28
Мачек
4
Ловрич
10
Боттани
9
9
10
Боттани
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
10
Кустодио
6
6
10
Кустодио
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лугано
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
76
Lucio Soldini
ЦФ
19
Alexander Gerndt
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
19
Alexander Gerndt
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Санкт-Галлен - Лугано
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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