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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Болтон
Эвертон - Болтон: обзор матча 20 марта 2010
Эвертон
20.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
72'
М. Артета
89'
С. Пиенаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Болтон
ГОЛ! 2:0!
С. Пиенаар
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Т. Коэн
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Л. Осман
️️️️
Я. Айегбени
Замена
С. Риккеттс
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:0!
М. Артета
Красная карточка
Г. Стейнссон
Замена
Л. Саа
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Л. Чхун-Ен
Желтая карточка
Т. Кэхилл
19'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
В. Аничебе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
17
Тим Кэхилл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
0
Мустафа Рига
ЦФ
3-3-2-2
1
Ховард
25
Дистен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
3
Бэйнс
8
Артета
18
Невилл
20
Пиенаар
17
Кэхилл
28
Аничебе
24
Айегбени
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
5
О'Брайн
39
Найт
4
Робинсон
21
Муамба
10
Уилшир
72
Ли Чхун-Ен
21
Коэн
11
Элмандер
24
Дэйвис
28
Аничебе
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
28
Аничебе
24
Айегбени
21
Осман
21
Осман
24
Айегбени
17
Кэхилл
28
Саа
28
Саа
17
Кэхилл
11
Элмандер
18
Риккеттс
18
Риккеттс
11
Элмандер
10
Уилшир
31
Тэйлор
31
Тэйлор
10
Уилшир
21
Коэн
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Коэн
Остались в запасе
Эвертон
Болтон
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Болтон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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