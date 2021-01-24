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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 24 января 2021
Манчестер Юнайтед
24.01.2021, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
26'
М. Гринвуд
48'
М. Рэшфорд
78'
Б. Фернандеш
18'
М. Салах
58'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Желтая карточка
П. Погба
90'
+2
Желтая карточка
В. Линделеф
89'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
86'
81'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Алькантара
81'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 3:2!
Б. Фернандеш
78'
70'
Желтая карточка
С. Мане
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. ван де Бек
66'
Замена
Фред
️️️️
М. Гринвуд
66'
62'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Вейналдум
58'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
М. Гринвуд
48'
42'
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ! 1:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
М. Рэшфорд
26'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-4-1-1
1
Хендерсон
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
6
ван де Бек
8
Погба
11
Гринвуд
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
10
Кавани
3-1-4-1-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
46
Уильямс
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
6
Алькантара
23
Вейналдум
21
Джонс
10
Салах
9
Фирмино
11
Гринвуд
7
Фред
7
Фред
11
Гринвуд
6
ван де Бек
8
Фернандеш
8
Фернандеш
6
ван де Бек
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
23
Вейналдум
10
Мане
10
Мане
23
Вейналдум
6
Алькантара
10
Шакири
10
Шакири
6
Алькантара
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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