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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Испания
Швеция - Испания: обзор матча 02 сентября 2021
Швеция
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Испания
6'
А. Исак
57'
В. Классон
5'
К. Солер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Испания
Замена
П. Дальберг
️️️️
Э. Форсберг
90'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Д. Кулушевски
85'
85'
Замена
Б. Мендес
️️️️
К. Солер
85'
Замена
Родри
️️️️
С. Бускетс
Замена
И. Телин
️️️️
А. Исак
84'
75'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Коке
75'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Мората
Замена
Й. Каюсте
️️️️
А. Экдаль
70'
64'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Морено
ГОЛ! 2:1!
В. Классон
Пас отдал
Д. Кулушевски
57'
Желтая карточка
Э. Крафт
52'
40'
Желтая карточка
С. Бускетс
35'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Д. Кулушевски
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
6'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Солер
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Швеция
23
Понтус Дальберг
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Исаак Телин
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
15
Джордан Ларссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
17
Пабло Форнальс
АП
20
Адама Траоре
ПВ
0
Брайс Мендес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
14
Хеландер
3
Линделеф
20
Крафт
20
Ольссон
13
Экдаль
10
Форсберг
17
Классон
21
Кулушевски
9
Исак
4-1-2-1-2
23
Симон
2
Аспиликуэта
14
Ляпорт
4
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
8
Коке
8
Солер
7
Торрес
7
Мората
9
Морено
13
Экдаль
8
Каюсте
8
Каюсте
13
Экдаль
10
Форсберг
23
Дальберг
23
Дальберг
10
Форсберг
9
Исак
22
Телин
22
Телин
9
Исак
21
Кулушевски
22
Квайсон
22
Квайсон
21
Кулушевски
8
Коке
5
Льоренте
5
Льоренте
8
Коке
5
Бускетс
16
Родри
16
Родри
5
Бускетс
9
Морено
20
Траоре
20
Траоре
9
Морено
8
Солер
0
Мендес
0
Мендес
8
Солер
7
Мората
17
Сарабия
17
Сарабия
7
Мората
Остались в запасе
Швеция
Испания
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Пабло Форнальс
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Маттиас Юханссон
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Пабло Форнальс
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Швеция - Испания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
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