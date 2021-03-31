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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Косово
Испания - Косово: обзор матча 31 марта 2021
Испания
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Косово
34'
Д. Ольмо
36'
Ф. Торрес
75'
Ж. Морено
70'
Б. Халими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Косово
Замена
С. Рамос
️️️️
Э. Гарсия
86'
82'
Замена
И. Воца
️️️️
Б. Халими
Замена
Родри
️️️️
С. Бускетс
82'
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Ольмо
82'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Коке
75'
70'
ГОЛ! 2:1!
Б. Халими
Замена
Ж. Морено
️️️️
А. Мората
69'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Педри
68'
57'
Замена
А. Зенели
️️️️
Б. Кололли
55'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
М. Рашица
49'
Желтая карточка
Х. Криэциу
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Педри
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
Ж. Альба
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
20
Педри
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
6
Хекуран Криэциу
ОП
8
Бесар Халими
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
9
Жерар Морено
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
23
Бетим Халими
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
10
Арбер Зенели
ЛВ
4
Идриз Воца
ЦП
8
Бетим Фазлийи
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
20
Лирим Кастрати
ПВ
18
Флорент Хасани
ЦФ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-1-3-2-1
23
Симон
18
Альба
4
Гарсия
4
Мартинес
5
Бускетс
5
Льоренте
20
Педри
8
Коке
10
Ольмо
7
Торрес
7
Мората
4-1-2-2-1
1
Уйкани
15
Войвода
5
Дрешевич
3
Алити
2
Хадергьонай
6
Криэциу
8
Халими
17
Кололли
7
Рашица
9
Целина
18
Мурики
4
Гарсия
15
Рамос
15
Рамос
4
Гарсия
5
Бускетс
16
Родри
16
Родри
5
Бускетс
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
10
Ольмо
10
Каналес
10
Каналес
10
Ольмо
7
Мората
9
Морено
9
Морено
7
Мората
8
Халими
4
Воца
4
Воца
8
Халими
17
Кололли
10
Зенели
10
Зенели
17
Кололли
7
Рашица
20
Кастрати
20
Кастрати
7
Рашица
Остались в запасе
Испания
Косово
12
Педро Порро
ПЗ
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
18
Флорент Хасани
ЦФ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
12
Висар Бекай
ВР
23
Бетим Халими
ВР
8
Бетим Фазлийи
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
12
Педро Порро
ПЗ
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Роберт Санчес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Остались в запасе
18
Флорент Хасани
ЦФ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
10
Эдон Жегрова
ПВ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
12
Висар Бекай
ВР
23
Бетим Халими
ВР
8
Бетим Фазлийи
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Испания - Косово
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
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