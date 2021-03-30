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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Мальта
Хорватия - Мальта: обзор матча 30 марта 2021
Хорватия
30.03.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 3 тур
3 : 0
Завершен
Мальта
62'
И. Перишич
76'
Л. Модрич (П)
90'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Мальта
Желтая карточка
Н. Влашич
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Й. Брекало
Пас отдал
И. Перишич
90'
82'
Замена
Л. Гамбин
️️️️
Б. Кристенсен
Желтая карточка
Д. Вида
81'
Замена
К. Ловрич
️️️️
М. Оршич
78'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Модрич
76'
67'
Замена
Х. Корбалан
️️️️
Д. Мбонг
67'
Замена
З. Мускат
️️️️
С. Борг
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
Б. Баришич
62'
62'
Замена
Д. Грек
️️️️
С. Писани
Замена
Б. Баришич
️️️️
Д. Мельняк
57'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Пашалич
54'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Будимир
54'
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Бадель
54'
46'
Замена
К. Нвоко
️️️️
А. Сатариано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
18
Бьорн Кристенсен
ОП
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Стив Писани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
23
Александер Сатариано
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
29
Кристиян Ловрич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
Мальта
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
4-2-3-1
1
Ливакович
22
Мельняк
5
Чалета-Цар
21
Вида
22
Юранович
8
Ковачич
19
Бадель
16
Оршич
15
Пашалич
13
Влашич
11
Будимир
3-4-2-1
1
Бонелло
5
Шоу
4
Борг
13
Пепе
7
Мбонг
18
Кристенсен
6
Гилламьер
3
Камензули
18
Писани
10
Теума
23
Сатариано
15
Пашалич
7
Брекало
7
Брекало
15
Пашалич
11
Будимир
14
Перишич
14
Перишич
11
Будимир
19
Бадель
10
Модрич
10
Модрич
19
Бадель
22
Мельняк
3
Баришич
3
Баришич
22
Мельняк
16
Оршич
29
Ловрич
29
Ловрич
16
Оршич
23
Сатариано
14
Нвоко
14
Нвоко
23
Сатариано
18
Писани
9
Грек
9
Грек
18
Писани
7
Мбонг
21
Корбалан
21
Корбалан
7
Мбонг
18
Кристенсен
20
Гамбин
20
Гамбин
18
Кристенсен
4
Борг
22
Мускат
22
Мускат
4
Борг
Остались в запасе
Хорватия
Мальта
12
Ловре Калинич
ВР
11
Марсело Брозович
ОП
2
Шиме Врсалько
ПЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Симон Слуга
ВР
Главный тренер
Златко Далич
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
8
Пол Мбонг
ЦФ
5
Андре Агиус
ЦЗ
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
11
Марсело Брозович
ОП
2
Шиме Врсалько
ПЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Симон Слуга
ВР
Остались в запасе
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
8
Пол Мбонг
ЦФ
5
Андре Агиус
ЦЗ
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Хорватия - Мальта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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