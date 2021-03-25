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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Сан-Марино
Англия - Сан-Марино: обзор матча 25 марта 2021
Англия
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
14'
Д. Уорд-Проус
21'
Д. Калверт-Льюин
31'
Р. Стерлинг
53'
Д. Калверт-Льюин
83'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Сан-Марино
Желтая карточка
Т. Мингс
90'
+3
ГОЛ! 5:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Ф. Фоден
83'
79'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
Ф. Берарди
79'
Замена
М. Джарди
️️️️
Л. Лунадеи
71'
Замена
М. Баттистини
️️️️
Э. Голинуччи
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Калверт-Льюин
63'
55'
Замена
М. Муларони
️️️️
Х. Хирш
ГОЛ! 4:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Лингард
53'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
М. Маунт
46'
Замена
Т. Мингс
️️️️
Д. Стоунз
46'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Р. Джеймс
46'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Стерлинг
46'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Маунт
31'
ГОЛ! 2:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Р. Джеймс
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
Б. Чилвел
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
22
Ник Поуп
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Алекс Стимац
ВР
17
Лука Нанни
ЦЗ
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
4-1-1-3-1
22
Поуп
3
Чилвел
16
Коди
5
Стоунз
24
Джеймс
14
Филлипс
17
Уорд-Проус
10
Стерлинг
19
Маунт
7
Лингард
19
Калверт-Льюин
3-2-1-4
23
Бенедеттини
5
Бролли
23
Грандони
3
Палацци
21
Баттистини
6
Росси
5
Лунадеи
8
Голинуччи
17
Хирш
10
Берарди
9
Нанни
10
Стерлинг
7
Фоден
7
Фоден
10
Стерлинг
5
Стоунз
15
Мингс
15
Мингс
5
Стоунз
24
Джеймс
12
Триппьер
12
Триппьер
24
Джеймс
19
Маунт
10
Беллингем
10
Беллингем
19
Маунт
19
Калверт-Льюин
19
Уоткинс
19
Уоткинс
19
Калверт-Льюин
10
Берарди
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
10
Берарди
17
Хирш
22
Муларони
22
Муларони
17
Хирш
5
Лунадеи
10
Джарди
10
Джарди
5
Лунадеи
8
Голинуччи
23
Баттистини
23
Баттистини
8
Голинуччи
Остались в запасе
Англия
Сан-Марино
4
Деклан Райс
ОП
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Алекс Стимац
ВР
17
Лука Нанни
ЦЗ
22
Томмазо Дзафферани
ПП
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
4
Деклан Райс
ОП
13
Сэм Джонстон
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Алекс Стимац
ВР
17
Лука Нанни
ЦЗ
22
Томмазо Дзафферани
ПП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Англия - Сан-Марино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
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