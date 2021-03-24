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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Хорватия
Словения - Хорватия: обзор матча 24 марта 2021
Словения
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 1 тур
1 : 0
Завершен
Хорватия
15'
З. Ловрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Хорватия
Замена
Н. Скубич
️️️️
Й. Иличич
87'
Замена
К. Байрич
️️️️
З. Ловрич
87'
82'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
М. Мевля
77'
76'
Желтая карточка
А. Будимир
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Шпорар
69'
Замена
А. Ветрих
️️️️
Я. Бийол
69'
69'
Замена
А. Будимир
️️️️
Н. Влашич
68'
Желтая карточка
Д. Вида
65'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
64'
Замена
Й. Брекало
️️️️
А. Крамарич
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Д. Богар
64'
Желтая карточка
Я. Куртич
61'
46'
Замена
М. Оршич
️️️️
Б. Баришич
35'
Желтая карточка
М. Брозович
24'
Желтая карточка
Б. Баришич
ГОЛ! 1:0!
З. Ловрич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Словения
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Нино Коутер
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
14
Блаж Крамер
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
29
Кристиян Ловрич
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
3-2-3-2
1
Облак
17
Мевля
4
Блажич
6
Бийол
3
Балковец
20
Стоянович
14
Куртич
8
Ловрич
20
Богар
7
Иличич
9
Шпорар
4-1-2-2-1
1
Ливакович
2
Врсалько
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
13
Влашич
14
Перишич
9
Крамарич
20
Богар
13
Чрнигой
13
Чрнигой
20
Богар
7
Иличич
2
Скубич
2
Скубич
7
Иличич
6
Бийол
22
Ветрих
22
Ветрих
6
Бийол
8
Ловрич
19
Байрич
19
Байрич
8
Ловрич
9
Шпорар
14
Крамер
14
Крамер
9
Шпорар
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
9
Крамарич
7
Брекало
7
Брекало
9
Крамарич
3
Баришич
16
Оршич
16
Оршич
3
Баришич
13
Влашич
11
Будимир
11
Будимир
13
Влашич
Остались в запасе
Словения
Хорватия
5
Нино Коутер
ЦП
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
22
Йосип Юранович
ПЗ
23
Симон Слуга
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
29
Кристиян Ловрич
ЛВ
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
5
Нино Коутер
ЦП
23
Жига Фрелих
ВР
12
Вид Белец
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
22
Йосип Юранович
ПЗ
23
Симон Слуга
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
29
Кристиян Ловрич
ЛВ
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Словения - Хорватия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Стожице
Где смотреть матч:
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