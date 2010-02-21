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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Болтон
Блэкберн - Болтон: обзор матча 21 февраля 2010
Блэкберн
21.02.2010, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
41'
Н. Калинич
73'
Д. Робертс
84'
Г. Живе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Болтон
Замена
Д. Данн
️️️️
Н. Калинич
ГОЛ! 3:0!
Г. Живе
Желтая карточка
Г. Стейнссон
ГОЛ! 2:0!
Д. Робертс
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
Замена
Д. Робертс
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
В. Вайсс
️️️️
М. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Замена
В. Грелла
️️️️
Р. Нельсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
28
Живе
17
Нельсен
13
Ольссон
2
Сальгадо
30
Хойлетт
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
21
Диуф
9
Калинич
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
18
Риккеттс
39
Найт
4
Робинсон
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
16
Гарднер
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
9
Калинич
17
Данн
17
Данн
9
Калинич
17
Нельсен
11
Грелла
11
Грелла
17
Нельсен
30
Хойлетт
33
Робертс
33
Робертс
30
Хойлетт
31
Тэйлор
7
Вайсс
7
Вайсс
31
Тэйлор
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
Остались в запасе
Блэкберн
Болтон
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Блэкберн - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Ивуд Парк
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