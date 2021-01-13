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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 13 января 2021
Ювентус
13.01.2021, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Дженоа
2'
Д. Кулушевски
23'
А. Мората
104'
Х. Рафья
28'
Л. Чиборра
74'
Ф. Мелегони
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Дженоа
Желтая карточка
Ф. Бернардески
120'
+1
119'
Желтая карточка
Н. Ровелла
116'
Желтая карточка
М. Бани
112'
Замена
С. Эбоа
️️️️
Л. Чиборра
106'
Замена
И. Радованович
️️️️
Ф. Мелегони
ГОЛ! 3:2!
Х. Рафья
Пас отдал
А. Мората
104'
97'
Замена
Д. Малес
️️️️
Д. Думбравану
90'
+2
Желтая карточка
Э. Гольданига
Замена
Х. Рафья
️️️️
М. Портанова
77'
74'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Мелегони
Пас отдал
П. Гильоне
Замена
Данило
️️️️
М. Демирал
64'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Д. Кьеллини
64'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Р. Бентанкур
46'
41'
Желтая карточка
П. Гильоне
29'
Желтая карточка
Д. Думбравану
28'
ГОЛ! 2:1!
Л. Чиборра
Пас отдал
Э. Гольданига
Желтая карточка
Р. Бентанкур
25'
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
Д. Кулушевски
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Д. Кьеллини
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
52
Весли
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Артур
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
16
Иван Радованович
ОП
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-2-1
1
Буффон
52
Весли
28
Демирал
14
Кьеллини
3
Дрэгушин
6
Артур
30
Бентанкур
21
Кулушевски
90
Портанова
10
Бернардески
21
Мората
4-1-3-2
92
Палеари
18
Гильоне
18
Гольданига
13
Бани
4
Думбравану
6
Ровелла
72
Мелегони
21
Лерагер
25
Чиборра
7
Пьяца
9
Скамакка
90
Портанова
24
Рафья
24
Рафья
90
Портанова
14
Кьеллини
19
Бонуччи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
28
Демирал
13
Данило
13
Данило
28
Демирал
30
Бентанкур
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Бентанкур
72
Мелегони
16
Радованович
16
Радованович
72
Мелегони
25
Чиборра
89
Эбоа
89
Эбоа
25
Чиборра
4
Думбравану
19
Малес
19
Малес
4
Думбравану
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
20
Фелиш Коррея
ЦФ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
10
Джузеппе Казо
ЛВ
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
20
Фелиш Коррея
ЦФ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
2
Риккардо Капеллини
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Остались в запасе
10
Джузеппе Казо
ЛВ
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Ювентус - Дженоа
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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