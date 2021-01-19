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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Специя
Рома - Специя: обзор матча 19 января 2021
Рома
19.01.2021, вторник, 23:15
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 4
Завершен
Специя
43'
Л. Пеллегрини (П)
73'
Г. Мхитарян
6'
А. Галабинов (П)
15'
Р. Сапонара
107'
Д. Верде
119'
Р. Сапонара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Специя
119'
ГОЛ! 2:4!
Р. Сапонара
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
111'
107'
ГОЛ! 2:3!
Д. Верде
Пас отдал
К. Делл'Орко
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Педро
95'
Замена
Д. Фузато
️️️️
Б. Кристанте
95'
Красная карточка
П. Лопес
92'
Вторая желтая
Д. Манчини
92'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
91'
90'
+1
Желтая карточка
К. Делл'Орко
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Мхитарян
85'
80'
Замена
Д. Акампора
️️️️
А. Дейола
ГОЛ! 2:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Б. Майорал
73'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Л. Спинаццола
69'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Г. Вильяр
69'
68'
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
Х. Рамос
68'
Замена
М. Риччи
️️️️
Л. Сена
68'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
А. Галабинов
59'
Замена
Д. Верде
️️️️
К. Агудело
Желтая карточка
Д. Манчини
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Пеллегрини
43'
24'
Желтая карточка
А. Исмайли
15'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сапонара
Пас отдал
А. Галабинов
13'
Желтая карточка
К. Агудело
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Галабинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-4-2-1
13
Лопес
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Кумбула
22
Мхитарян
12
Вильяр
33
Перес
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Педро
9
Майорал
4-1-2-2-1
22
Крапикас
8
Виньяли
6
Эрлич
44
Исмайли
22
Рамос
15
Сена
18
Маджоре
14
Дейола
7
Агудело
17
Сапонара
16
Галабинов
4
Кристанте
13
Фузато
13
Фузато
4
Кристанте
9
Педро
3
Ибаньес
3
Ибаньес
9
Педро
37
Спинаццола
2
Карсдорп
2
Карсдорп
37
Спинаццола
12
Вильяр
17
Верету
17
Верету
12
Вильяр
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
22
Мхитарян
23
Перес
23
Перес
22
Мхитарян
16
Галабинов
91
Пикколи
91
Пикколи
16
Галабинов
14
Дейола
13
Акампора
13
Акампора
14
Дейола
15
Сена
27
Риччи
27
Риччи
15
Сена
22
Рамос
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
22
Рамос
7
Агудело
10
Верде
10
Верде
7
Агудело
Остались в запасе
Рома
Специя
7
Суф Подгоряну
ПВ
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
41
Йерун Зут
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
7
Суф Подгоряну
ПВ
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Остались в запасе
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
41
Йерун Зут
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рома - Специя
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Герзини
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
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