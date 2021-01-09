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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Лестер
Сток Сити - Лестер: обзор матча 09 января 2021
Сток Сити
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Лестер
34'
Д. Джастин
59'
М. Олбрайтон
79'
А. Перес
81'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Лестер
90'
Замена
Н. Менди
️️️️
Д. Прат
82'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
81'
ГОЛ! 0:4!
Х. Барнс
80'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
У. Фофана
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Перес
Пас отдал
Т. Кастань
Замена
Р. Матондо
️️️️
Д. Батт
65'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Т. Смит
65'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. МакКлин
65'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
Д. Батт
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джастин
Пас отдал
Д. Прат
28'
Желтая карточка
У. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-4-2
39
Барсик
15
Суттар
17
Шоукросс
23
Батт
2
Смит
7
Аллен
12
16
МакКлин
6
Клукас
19
Воукс
18
Браун
4-5-1
1
Шмейхель
24
Джастин
21
Кастань
35
Эванс
3
Фофана
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
4
Ндиди
26
Прат
11
Барнс
22
Перес
23
Батт
39
Матондо
39
Матондо
23
Батт
2
Смит
22
Коллинс
22
Коллинс
2
Смит
16
МакКлин
15
Томпсон
15
Томпсон
16
МакКлин
3
Фофана
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
3
Фофана
26
Прат
6
Менди
6
Менди
26
Прат
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
Остались в запасе
Сток Сити
Лестер
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
7
Тибо Верлинден
ЦП
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
7
Тибо Верлинден
ЦП
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сток Сити - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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