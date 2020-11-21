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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Интер Майами
Нэшвилл - Интер Майами: обзор матча 21 ноября 2020
Нэшвилл
21.11.2020, суббота, 05:00
США. МЛС
3 : 0
Завершен
Интер Майами
14'
Р. Леаль
24'
Х. Мухтар (П)
57'
Д. МакКарти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нэшвилл - Интер Майами
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
А. Мьюил
80'
76'
Замена
Б. Свит
️️️️
M. Ambrose
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
74'
Замена
Д. Риос
️️️️
Й. Кадис
67'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Х. Мухтар
67'
Замена
H. Bwana
️️️️
Р. Леаль
67'
63'
Замена
В. Ульоа
️️️️
В. Трапп
62'
Замена
Х. Карранца
️️️️
J. Agudelo
ГОЛ! 3:0!
Д. МакКарти
57'
31'
Желтая карточка
В. Трапп
Желтая карточка
А. Джонстон
30'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Мухтар
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леаль
Пас отдал
А. Мьюил
14'
5'
Желтая карточка
Д. Неалис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
4-5-1
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
20
Годой
11
Леаль
10
Мухтар
19
Мьюил
13
МакКарти
29
Кадис
4-1-3-2
77
МакКартни
12
Неалис
4
Фигаль
33
20
2
Пауэлл
90
Морган
8
Матюиди
20
Трапп
0
7
Писарро
20
Годой
27
27
20
Годой
19
Мьюил
23
Вашингтон
23
Вашингтон
19
Мьюил
11
Леаль
70
70
11
Леаль
10
Мухтар
20
Джонс
20
Джонс
10
Мухтар
29
Кадис
14
Риос
14
Риос
29
Кадис
0
9
Карранца
9
Карранца
0
33
44
Свит
44
Свит
33
20
Трапп
13
Ульоа
13
Ульоа
20
Трапп
Остались в запасе
Нэшвилл
Интер Майами
22
Matt LaGrassa
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
12
Дрейк Каллендер
ВР
20
Брек Ши
ЦП
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
22
Matt LaGrassa
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
20
Брек Ши
ЦП
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Нэшвилл - Интер Майами
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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