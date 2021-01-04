Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Арис
ПАС Ламия - Арис: обзор матча 04 января 2021
ПАС Ламия
04.01.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Арис
8'
B. Arabuli (П)
17'
B. Arabuli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Арис
Замена
Т. Василакакис
️️️️
М. Делетич
89'
84'
Желтая карточка
C. Lopez
81'
Желтая карточка
Д. Мансини
Желтая карточка
E. Bjarnason
80'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
Ф. Цандарис
77'
71'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Х. Матилья
67'
Желтая карточка
Л. Роуз
63'
Красная карточка
Д. Сандгрен
Замена
E. Bjarnason
️️️️
Тайрон
62'
Замена
️️️️
А. Караманос
62'
58'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Ф. Бертольо
58'
Замена
М. Гарсия
️️️️
К. Силва
58'
Замена
C. Lopez
️️️️
D. Manos
45'
Желтая карточка
Х. Матилья
44'
Желтая карточка
Ф. Бертольо
Желтая карточка
Тайрон
33'
ГОЛ! 2:0!
B. Arabuli
Пас отдал
А. Караманос
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Arabuli
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Тайрон
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
45
Bachana Arabuli
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Арис
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАС Ламия
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
20
Angelos Zoulis
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
3-2-2-3
1
Эпасси
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
23
8
Цандарис
24
Провидакис
20
Тайрон
16
Бехарано
7
Делетич
11
Караманос
45
1-5-1-4
31
Роуз
18
Бертольо
88
8
Матилья
6
Сандгрен
16
Гама
10
Силва
11
Ганя
9
1
29
8
Цандарис
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
8
Цандарис
20
Тайрон
0
0
20
Тайрон
7
Делетич
25
Василакакис
25
Василакакис
7
Делетич
9
11
11
9
10
Силва
18
Гарсия
18
Гарсия
10
Силва
18
Бертольо
7
Мансини
7
Мансини
18
Бертольо
8
Матилья
8
Джегго
8
Джегго
8
Матилья
Остались в запасе
ПАС Ламия
Арис
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
20
Angelos Zoulis
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
20
Angelos Zoulis
ЦФ
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
Остались в запасе
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ПАС Ламия - Арис
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
Новости команд
Все
ПАС Ламия
Арис
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
Чалов забил гол пяткой
2025.02.17 00:03
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
2025.02.16 22:58
1
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+