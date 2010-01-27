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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Уиган Атлетик
Блэкберн - Уиган Атлетик: обзор матча 27 января 2010
Блэкберн
27.01.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
20'
М. Гамст Педерсен
76'
Н. Калинич
57'
Г. Колдуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Уиган Атлетик
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
Д. Скотланд
️️️️
Х. Томас
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
Д. Робертс
️️️️
Н. Калинич
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Э. Диуф
ГОЛ! 2:1!
Н. Калинич
Желтая карточка
М. Диаме
Замена
Э. Бойс
️️️️
М. Мелхиот
Желтая карточка
С. Рид
ГОЛ! 1:1!
Г. Колдуэлл
Замена
С. Рид
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:0!
М. Гамст Педерсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
39
Шимбонда
17
Нельсен
13
Ольссон
28
Живе
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
8
Педерсен
7
Эмертон
21
Диуф
9
Калинич
3-2-4-1
88
Стойкович
3
Фигероа
20
Шарнер
19
Брамбл
25
Мелхиот
5
Колдуэлл
28
Н'Зогбиа
6
Томас
17
Диаме
16
МакКарти
23
Родальега
30
Хойлетт
18
Рид
18
Рид
30
Хойлетт
9
Калинич
33
Робертс
33
Робертс
9
Калинич
21
Диуф
9
Ди Санто
9
Ди Санто
21
Диуф
25
Мелхиот
17
Бойс
17
Бойс
25
Мелхиот
16
МакКарти
7
Синклейр
7
Синклейр
16
МакКарти
6
Томас
9
Скотланд
9
Скотланд
6
Томас
Остались в запасе
Блэкберн
Уиган Атлетик
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
12
Майк Поллит
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Блэкберн - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Ивуд Парк
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