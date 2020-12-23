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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 декабря 2020
Эвертон
23.12.2020, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
88'
Э. Кавани
90+6'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
Л. Шоу
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
А. Марсьяль
90'
+1
Желтая карточка
А. Марсьяль
90'
Желтая карточка
А. Туанзебе
Замена
Д. Тосун
️️️️
А. Дукуре
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Марсьяль
84'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Теллес
67'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Гринвуд
67'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. ван де Бек
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Гомеш
58'
57'
Желтая карточка
П. Погба
Замена
Бернард
️️️️
Ришарлисон
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-2-2
1
Ольсен
22
Мина
5
Кин
4
Годфри
23
Коулмен
20
Гомеш
6
Дукуре
17
Ивоби
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
3
Байи
5
Магуайр
4
Туанзебе
13
Теллес
18
Матич
6
ван де Бек
11
Гринвуд
8
Погба
8
Фернандеш
10
Кавани
20
Гомеш
22
Дэвис
22
Дэвис
20
Гомеш
47
Ришарлисон
11
Бернард
11
Бернард
47
Ришарлисон
6
Дукуре
23
Тосун
23
Тосун
6
Дукуре
13
Теллес
23
Шоу
23
Шоу
13
Теллес
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
6
ван де Бек
9
Марсьяль
9
Марсьяль
6
ван де Бек
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Ли Грант
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
7
Фред
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
7
Фред
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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