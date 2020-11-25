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Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Мидтьюлланд
Аякс - Мидтьюлланд: обзор матча 25 ноября 2020
Аякс
25.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
3 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
47'
Р. Гравенберх
49'
Н. Мазрауи
66'
Д. Нерес
81'
А. Мабиль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Мидтьюлланд
90'
+1
Красная карточка
Э. Святченко
Замена
К. Промес
️️️️
З. Лабиад
83'
82'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Дрейер
82'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
П. Систо
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Н. Мазрауи
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Мабиль
69'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Н. Мадсен
69'
Замена
Б. Краев
️️️️
С. Каба
ГОЛ! 3:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Л. Траоре
66'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Блинд
66'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Классен
66'
ГОЛ! 2:0!
Н. Мазрауи
Пас отдал
Д. Тадич
49'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гравенберх
Пас отдал
Д. Тадич
47'
43'
Желтая карточка
Н. Мадсен
Желтая карточка
Д. Нерес
40'
26'
Замена
Д. Андерссон
️️️️
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Антони
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Оливер Оттесен
ВР
31
Миккел Андерсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
Схюрс
3
Мазрауи
8
Гравенберх
10
Тадич
52
Лабиад
7
Нерес
2
Траоре
18
Классен
4-4-1-1
1
Хансен
24
Шольц
28
Святченко
27
Коолс
29
Паулиньо
77
Систо
16
Ониика
24
Мадсен
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
18
Классен
4
Альварес
4
Альварес
18
Классен
17
Блинд
6
Мартинес
6
Мартинес
17
Блинд
3
Мазрауи
2
Клайбер
2
Клайбер
3
Мазрауи
52
Лабиад
10
Промес
10
Промес
52
Лабиад
77
Систо
16
Пфайффер
16
Пфайффер
77
Систо
10
Дрейер
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дрейер
29
Паулиньо
2
Андерссон
2
Андерссон
29
Паулиньо
24
Мадсен
23
Андерсон
23
Андерсон
24
Мадсен
9
Каба
23
Краев
23
Краев
9
Каба
Остались в запасе
Аякс
Мидтьюлланд
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Антони
ПВ
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
18
Оливер Серенсен
ЦП
44
Николас Дир
ЛЗ
30
Оливер Оттесен
ВР
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Антони
ПВ
24
Доминик Котарски
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
18
Оливер Серенсен
ЦП
44
Николас Дир
ЛЗ
30
Оливер Оттесен
ВР
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Аякс - Мидтьюлланд
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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