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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Динамо К
Барселона - Динамо К: обзор матча 04 ноября 2020
Барселона
04.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
5'
Л. Месси (П)
65'
Ж. Пике
75'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Динамо К
86'
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Буяльский
Замена
К. Аленья
️️️️
Педри
83'
75'
ГОЛ! 2:1!
В. Цыганков
Замена
Тринкау
️️️️
А. Фати
74'
Замена
К. Лангле
️️️️
С. Бускетс
74'
71'
Замена
К. де Пена
️️️️
Ж. Родригес
71'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Супряга
70'
Желтая карточка
В. Буяльский
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пике
Пас отдал
А. Фати
65'
Замена
С. Роберто
️️️️
М. Пьянич
60'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
11
Клейтон
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
15
Пьянич
21
де Йонг
31
Фати
10
Месси
7
Гризманн
3-4-1-2
35
Нещерет
94
Кедзиора
4
Попов
6
Забарный
18
Андриевский
19
Шепелев
31
Шабанов
29
Буяльский
11
Цыганков
7
Родригес
20
Супряга
15
Пьянич
6
Роберто
6
Роберто
15
Пьянич
5
Бускетс
2
Лангле
2
Лангле
5
Бускетс
8
Педри
10
Аленья
10
Аленья
8
Педри
7
Гризманн
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Гризманн
31
Фати
7
Тринкау
7
Тринкау
31
Фати
7
Родригес
14
де Пена
14
де Пена
7
Родригес
29
Буяльский
30
Леднев
30
Леднев
29
Буяльский
20
Супряга
7
Вербич
7
Вербич
20
Супряга
Остались в запасе
Барселона
Динамо К
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
11
Клейтон
ПВ
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
11
Клейтон
ПВ
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Барселона - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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