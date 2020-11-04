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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Ренн
Челси - Ренн: обзор матча 04 ноября 2020
Челси
04.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ренн
10'
Т. Вернер (П)
41'
Т. Вернер (П)
50'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ренн
89'
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
М. Ковачич
79'
76'
Замена
А. Эну
️️️️
С. Гирасси
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Х. Зиеш
75'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Т. Силва
68'
Желтая карточка
Жоржиньо
65'
Замена
Эмерсон
️️️️
Б. Чилвел
63'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
63'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Канте
63'
62'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Терье
62'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Я. Гбоу
62'
Замена
К. Гренье
️️️️
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 3:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Джеймс
50'
46'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Д. Леа Силики
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Вернер
41'
40'
Вторая желтая
Дальберт
Желтая карточка
Х. Зиеш
32'
Желтая карточка
Н. Канте
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Вернер
10'
9'
Желтая карточка
Дальберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Челси
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Менди
33
Чилвел
3
Силва
4
Зума
24
Джеймс
91
Канте
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Маунт
11
Вернер
18
Абрахам
4-3-2-1
1
Гомис
14
Траоре
3
Да Силва
21
Агер
29
Дальберт
27
Бурижо
17
Леа Силики
15
Н'Зонзи
11
Терье
34
Гбоу
9
Гирасси
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
33
Чилвел
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Чилвел
3
Силва
22
Рюдигер
22
Рюдигер
3
Силва
91
Канте
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Канте
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
34
Гбоу
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
34
Гбоу
17
Леа Силики
3
Трюффер
3
Трюффер
17
Леа Силики
15
Н'Зонзи
19
Гренье
19
Гренье
15
Н'Зонзи
9
Гирасси
23
Эну
23
Эну
9
Гирасси
11
Терье
11
Доку
11
Доку
11
Терье
Остались в запасе
Челси
Ренн
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Челси - Ренн
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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