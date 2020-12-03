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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Лех
Бенфика - Лех: обзор матча 03 декабря 2020
Бенфика
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 5 тур
4 : 0
Завершен
Лех
36'
Я. Вертонген
57'
Д. Нуньес
58'
Пицци
89'
Ю. Вайгль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Лех
ГОЛ! 4:0!
Ю. Вайгль
Пас отдал
Ф. Серви
89'
82'
Замена
Я. Модер
️️️️
Ф. Мархвиньски
Замена
Ф. Серви
️️️️
Рафа
77'
72'
Желтая карточка
Ф. Мархвиньски
Замена
️️️️
Эвертон
70'
63'
Замена
А. Червински
️️️️
М. Скурась
63'
Замена
В. Кравец
️️️️
Я. Сикора
63'
Замена
Д. Рамирес
️️️️
М. Авад
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Шикинью
60'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Нуньес
60'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Пицци
59'
ГОЛ! 3:0!
Пицци
Пас отдал
Рафа
58'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Пицци
57'
42'
Замена
М. Ишак
️️️️
Н. Качарава
ГОЛ! 1:0!
Я. Вертонген
Пас отдал
Пицци
36'
2'
Желтая карточка
Н. Качарава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
13
Томаш Деевски
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
29
Мухамад Авад
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Лех
31
Марко Маленица
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
7
Якуб Модер
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
4-1-2-3
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Вертонген
30
Отаменди
12
Жилберто
18
Габриэл
22
Шикинью
21
Пицци
7
Эвертон
27
Рафа
29
Нуньес
3-2-2-2
37
Шатка
13
Деевски
91
Бутко
27
Пухач
73
Мухар
10
Мархвиньски
22
Скурась
49
Сикора
15
Качарава
29
Авад
22
Шикинью
5
Вайгль
5
Вайгль
22
Шикинью
29
Нуньес
9
Сеферович
9
Сеферович
29
Нуньес
21
Пицци
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
21
Пицци
27
Рафа
10
Серви
10
Серви
27
Рафа
49
Сикора
3
Кравец
3
Кравец
49
Сикора
22
Скурась
30
Червински
30
Червински
22
Скурась
10
Мархвиньски
7
Модер
7
Модер
10
Мархвиньски
29
Авад
16
Рамирес
16
Рамирес
29
Авад
15
Качарава
9
Ишак
9
Ишак
15
Качарава
Остались в запасе
Бенфика
Лех
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
31
Марко Маленица
ВР
13
Якуб Каминьски
ЛВ
4
Томас Рогне
ЦЗ
Главный тренер
Дариуш Журав
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
13
Якуб Каминьски
ЛВ
4
Томас Рогне
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Дариуш Журав
Статистика матча Бенфика - Лех
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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