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Лудогорец - Тоттенхэм
Лудогорец - Тоттенхэм: обзор матча 05 ноября 2020
Лудогорец
05.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа J, 3 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
50'
К. Кешеру
13'
Г. Кейн
33'
Л. Моура
62'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Тоттенхэм
Замена
И. Йорданов
️️️️
С. Баджи
90'
+3
79'
Желтая карточка
М. Доэрти
Замена
М. Чибота
️️️️
Д. Янков
75'
72'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Ло Чельсо
65'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Бэйл
62'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Х. Сон
61'
Замена
Х. Сон
️️️️
Л. Моура
Замена
Д. Митков
️️️️
К. Кешеру
59'
Замена
А. Сантана
️️️️
Анисе
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Кешеру
50'
46'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Г. Кейн
Замена
Б. Текпетей
️️️️
Э. Ману
46'
46'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. Сиссоко
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Моура
Пас отдал
Г. Кейн
Желтая карточка
Анисе
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
12
Анисе
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
80
Каули
АП
8
Доминик Янков
АП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Иван Йорданов
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
19
Деннис Киркин
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
47
Джек Кларк
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-2-3-1
23
Илиев
3
Недялков
24
Вердон
5
Терзиев
32
Икоко
12
Анисе
25
Баджи
45
Ману
8
Янков
80
Каули
13
Кешеру
4-2-3-1
1
Харт
23
Алдервейрелд
2
Доэрти
15
Дайер
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Моура
20
Ло Чельсо
18
Бэйл
9
Кейн
25
Баджи
8
Йорданов
8
Йорданов
25
Баджи
12
Анисе
80
Сантана
80
Сантана
12
Анисе
8
Янков
13
Чибота
13
Чибота
8
Янков
13
Кешеру
45
Митков
45
Митков
13
Кешеру
45
Ману
37
Текпетей
37
Текпетей
45
Ману
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
17
Сиссоко
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
7
Моура
7
Сон
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Кейн
18
Бэйл
34
Бергвейн
34
Бергвейн
18
Бэйл
Остались в запасе
Лудогорец
Тоттенхэм
23
Жозуэ
ЦЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Павел Врба
47
Джек Кларк
ПВ
19
Деннис Киркин
ЦП
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Жозуэ
ЦЗ
27
Владислав Стоянов
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
19
Деннис Киркин
ЦП
40
Брэндон Остин
ВР
1
Уго Льорис
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лудогорец - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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