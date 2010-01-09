Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 09 января 2010
Арсенал
09.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
28'
Н. Денилсон
90+2'
Т. Росицки
13'
Л. Осман
81'
С. Пиенаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
ГОЛ! 2:2!
Т. Росицки
Пас отдал
А. Диаби
+2
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Н. Денилсон
Травма
Н. Денилсон
ГОЛ! 1:2!
С. Пиенаар
Пас отдал
Т. Кэхилл
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Саа
Замена
К. Вела
️️️️
Эдуардо
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Л. Донован
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 1:1!
Н. Денилсон
Пас отдал
Эдуардо
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Осман
Пас отдал
Л. Донован
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
14
Самир Насри
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
10
Лэндон Донован
АП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-3-2-1
1
Альмуния
2
Траоре
4
Вермален
36
Галлас
3
Санья
21
Рэмзи
15
Денилсон
5
Диаби
28
Аршавин
14
Насри
9
Эдуардо
3-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
5
Хейтинга
3
Бэйнс
21
Осман
25
Феллайни
17
Кэхилл
20
Пиенаар
10
Донован
28
Саа
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
15
Денилсон
8
Мерида
8
Мерида
15
Денилсон
9
Эдуардо
10
Вела
10
Вела
9
Эдуардо
10
Донован
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
10
Донован
28
Саа
9
Воган
9
Воган
28
Саа
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Эвертон
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+