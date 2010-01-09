Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед
Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 января 2010
Бирмингем Сити
09.01.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
39'
К. Джером
65'
С. Данн (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед
+5
Желтая карточка
У. Браун
Вторая желтая
Д. Флетчер
Замена
К. Фахи
️️️️
С. Ларссон
Замена
М. Диуф
️️️️
П. Скоулз
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
С. Карр
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Данн
Пас отдал
П. Эвра
Желтая карточка
Д. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
15
Мартин Тэйлор
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
4-4-2
1
Харт
24
Риджуэлл
24
Данн
28
Джонсон
2
Карр
24
МакФадден
16
Фергюсон
8
Бойер
7
Ларссон
15
Бенитес
35
Джером
4-4-1-1
29
Кушчак
2
Рафаэл
30
Браун
35
Эванс
27
Эвра
25
Валенсия
24
Флетчер
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
32
Руни
7
Ларссон
18
Фахи
18
Фахи
7
Ларссон
33
Пак Джи Сун
11
Гиггз
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
22
Скоулз
92
Диуф
92
Диуф
22
Скоулз
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Манчестер Юнайтед
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
15
Мартин Тэйлор
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
13
Бен Амос
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
15
Мартин Тэйлор
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+