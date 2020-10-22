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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Арсенал
Рапид - Арсенал: обзор матча 22 октября 2020
Рапид
22.10.2020, четверг, 19:55
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
51'
Т. Фонтас
70'
Д. Луис
74'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Арсенал
90'
+3
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Н. Пепе
90'
+2
Желтая карточка
Б. Лено
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
М. Ритцмайер
88'
84'
Замена
К. Тирни
️️️️
Б. Сака
84'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
А. Ляказетт
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
79'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Бельерин
Желтая карточка
М. Ритцмайер
70'
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
Пас отдал
Н. Пепе
Желтая карточка
Э. Кара
63'
Желтая карточка
К. Аразе
61'
61'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
С. Соареш
61'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Э. Нкетиа
ГОЛ! 1:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
Э. Кара
51'
38'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
35'
Желтая карточка
Т. Парти
27'
Желтая карточка
А. Ляказетт
Желтая карточка
С. Граховац
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-3-2
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
15
Граховац
8
Ритцмайер
11
Фонтас
9
Кара
36
Аразе
4-2-1-3
1
Лено
21
Соареш
4
Луис
6
Габриэль
23
Колашинац
18
Парти
6
Эль-Ненни
7
Сака
9
Нкетиа
91
Ляказетт
19
Пепе
8
Ритцмайер
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
19
Пепе
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Пепе
7
Сака
63
Тирни
63
Тирни
7
Сака
21
Соареш
2
Бельерин
2
Бельерин
21
Соареш
91
Ляказетт
28
Уиллок
28
Уиллок
91
Ляказетт
9
Нкетиа
7
Обамеянг
7
Обамеянг
9
Нкетиа
Остались в запасе
Рапид
Арсенал
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
31
Рунар Рунарссон
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
21
Драголюб Савич
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
1
Мэтт Мейси
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Рапид - Арсенал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
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