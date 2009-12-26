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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Блэкберн
Уиган Атлетик - Блэкберн: обзор матча 26 декабря 2009
Уиган Атлетик
26.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
53'
У. Родальега
30'
Б. МакКарти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Блэкберн
Желтая карточка
Х. Томас
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
М. Гамст Педерсен
️️️️
М. Сальгадо
Замена
Д. Робертс
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Л. Якобсен
️️️️
П. Шимбонда
ГОЛ! 1:1!
У. Родальега
Желтая карточка
П. Шимбонда
Желтая карточка
Г. Живе
ГОЛ! 0:1!
Б. МакКарти
15'
Желтая карточка
М. Сальгадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Уиган Атлетик
28
Ричард Кингсон
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
3-2-3-2
43
Киркленд
20
Шарнер
19
Брамбл
3
Фигероа
25
Мелхиот
17
Бойс
6
Томас
28
Н'Зогбиа
16
Гомес
23
Родальега
9
Скотланд
3-2-3-2
17
Робинсон
39
Шимбонда
4
Самба
17
Нельсен
2
Сальгадо
28
Живе
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
30
Хойлетт
0
МакКарти
9
Ди Санто
39
Шимбонда
2
Якобсен
2
Якобсен
39
Шимбонда
2
Сальгадо
8
Педерсен
8
Педерсен
2
Сальгадо
9
Ди Санто
33
Робертс
33
Робертс
9
Ди Санто
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Блэкберн
28
Ричард Кингсон
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
28
Ричард Кингсон
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Уиган Атлетик - Блэкберн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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