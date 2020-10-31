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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Динамо Хьюстон
Даллас - Динамо Хьюстон: обзор матча 31 октября 2020
Даллас
31.10.2020, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
20'
F. Jara
27'
Ф. Пико
90+4'
Ф. Пико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
Ф. Пико
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Ф. Пико
90'
+4
87'
Замена
M. Palomino
️️️️
Д. Керен
Замена
Р. Циглер
️️️️
М. Барриос
75'
Замена
С. Москера
️️️️
F. Jara
75'
Желтая карточка
Т. Сантос
69'
63'
Замена
B. GarcÃa
️️️️
W. Zahibo
62'
Замена
M. Manotas
️️️️
К. Рамирес
62'
Замена
T. MartÃnez
️️️️
А. Ласситер
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Х. Феррейра
59'
55'
Желтая карточка
W. Zahibo
45'
+2
Желтая карточка
J. Bizama
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Б. Рейнолдс
44'
35'
Замена
М. Родригес
️️️️
N. Hansen
ГОЛ! 2:0!
Ф. Пико
Пас отдал
A. Ricaurte
27'
ГОЛ! 1:0!
F. Jara
Пас отдал
М. Барриос
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
21
Адам Лундквист
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
0
W. Zahibo
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
0
N. Lemoine
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
4-2-4
1
Маурер
14
Рейнолдс
5
24
Холлингшид
2
21
Сантос
22
Пико
8
27
Феррейра
7
Барриос
29
2-2-1-5
35
Марич
21
Лундквист
2
0
24
Керен
7
Ласситер
16
25
Кинтеро
12
36
21
Рамирес
27
Феррейра
6
Тессманн
6
Тессманн
27
Феррейра
14
Рейнолдс
14
Нельсон
14
Нельсон
14
Рейнолдс
7
Барриос
3
Циглер
3
Циглер
7
Барриос
29
33
Москера
33
Москера
29
24
Керен
14
14
24
Керен
7
Ласситер
23
23
7
Ласситер
0
27
27
0
12
8
Родригес
8
Родригес
12
21
Рамирес
11
11
21
Рамирес
Остались в запасе
Даллас
Динамо Хьюстон
17
Данте Сили
ЛФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
0
N. Lemoine
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
17
Данте Сили
ЛФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
0
N. Lemoine
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Даллас - Динамо Хьюстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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