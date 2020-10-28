Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Ванкувер Уайткепс - Сиэтл: обзор матча 28 октября 2020
Ванкувер Уайткепс
28.10.2020, среда, 05:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Сиэтл
54'
Р. Руидиас
60'
Н. Лодейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
Желтая карточка
Д. Корнелиус
90'
Желтая карточка
К. Дажоме
84'
83'
Замена
R. Torres
️️️️
Д. Моррис
83'
Замена
А. Рольдан
️️️️
К. Лирдам
73'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ж. Пауло
Замена
А. Аднан
️️️️
Т. Риккеттс
71'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Р. Тейберт
71'
Желтая карточка
Л. Каваллини
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
Н. Лодейро
Пас отдал
Р. Руидиас
Замена
F. Montero
️️️️
A. Rose
58'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Т. Бэйр
56'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Р. Рапозо
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Руидиас
Пас отдал
Н. Толо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
15
Andy Rose
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
24
Леонард Овусу
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
29
Róman Torres
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
37
Shandon Hopeau
ЦФ
3-1-2-1-3
24
4
Гутьеррес
13
Корнелиус
4
Веселинович
55
Бальдисимо
31
Тейберт
12
Бикел
21
Рапозо
87
Риккеттс
9
Бэйр
15
4-4-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
5
Толо
18
Лирдам
3
Арреага
7
Рольдан
13
Свенссон
14
Лодейро
6
Пауло
13
Моррис
9
Руидиас
87
Риккеттс
6
Аднан
6
Аднан
87
Риккеттс
21
Рапозо
11
Дажоме
11
Дажоме
21
Рапозо
31
Тейберт
24
Овусу
24
Овусу
31
Тейберт
9
Бэйр
9
Каваллини
9
Каваллини
9
Бэйр
15
12
12
15
13
Моррис
29
29
13
Моррис
6
Пауло
33
Джонс
33
Джонс
6
Пауло
18
Лирдам
16
Рольдан
16
Рольдан
18
Лирдам
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
4
Erik Godoy
ЦФ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
37
Shandon Hopeau
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
4
Erik Godoy
ЦФ
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Остались в запасе
37
Shandon Hopeau
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Сиэтл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
Новости команд
Все
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
Мюллер определил, кто более велик – Месси или Роналду
4 октября
В клубе МЛС приняли решение по Томасу Мюллеру
29 сентября
1
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Мюллер посоветовал «Баварии» обратить внимание на 20-летнего рекордсмена чемпионата мира
20 июня
1
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+