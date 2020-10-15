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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе: обзор матча 15 октября 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
15.10.2020, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 4
Завершен
Сан-Хосе
44'
N. Lima
52'
A. RÃos
76'
T. Thompson
90+3'
N. Lima
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
N. Lima
Пас отдал
C. Cowell
Замена
E. Zubak
️️️️
Й. Гонсалес
84'
Замена
E. Cuello
️️️️
С. Ллетгет
84'
84'
Замена
S. Haji
️️️️
К. Эспиноса
84'
Замена
L. Fernandes
️️️️
A. RÃos
84'
Замена
C. Cowell
️️️️
C. Fierro
77'
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
76'
ГОЛ! 0:3!
T. Thompson
Замена
К. Харви
️️️️
S. Kljestan
74'
72'
Замена
S. Salinas
️️️️
C. Wondolowski
Желтая карточка
D. Traore
61'
Замена
D. Traore
️️️️
E. Insúa
54'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Чичарито
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
A. RÃos
Пас отдал
C. Fierro
Желтая карточка
E. Insúa
48'
44'
ГОЛ! 0:1!
N. Lima
Пас отдал
A. RÃos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Сан-Хосе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
67
Карлос Харви
ОП
10
Эфраин Альварес
АП
70
Cameron Dunbar
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
3-1-1-5
33
Клинсман
5
Стерес
20
ДеПуй
22
Араухо
8
Ллетгет
11
Гонсалес
2
14
Чичарито
7
Павон
16
3
4-3-4
24
22
26
Юнгвирт
4
Бисон
93
Жудсон
7
Эспиноса
14
8
21
25
12
11
Гонсалес
11
11
11
Гонсалес
8
Ллетгет
27
27
8
Ллетгет
16
67
Харви
67
Харви
16
14
Чичарито
10
Альварес
10
Альварес
14
Чичарито
3
19
19
3
22
3
Мари
3
Мари
22
25
96
96
25
7
Эспиноса
9
9
7
Эспиноса
21
7
7
21
8
6
6
8
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе
22
Давид Бингхэм
ВР
70
Cameron Dunbar
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
0
J. Akanyirige
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
70
Cameron Dunbar
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Akanyirige
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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