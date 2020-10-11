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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 11 октября 2020
Атланта Юнайтед
11.10.2020, воскресенье, 01:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
48'
К. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
E. Hyndman
90'
+5
85'
Замена
Б. Уайт
️️️️
M. Rzatkowski
85'
Замена
Ш. Неалис
️️️️
T. Barlow
Замена
M. Castro
️️️️
J. Larentowicz
83'
77'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
S. Davis
Замена
М. Адамс
️️️️
J. Damm
70'
Замена
L. Wyke
️️️️
Д. Малрейни
70'
67'
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
С. Тетте
66'
Замена
Д. Страуд
️️️️
К. Кларк
Замена
A. Jahn
️️️️
М. Морено
61'
52'
Желтая карточка
S. Davis
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
18
Jeff Larentowicz
ЦП
10
Марселино Морено
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
0
A. Walkes
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
8
Каден Кларк
АП
7
J. Pendant
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
6
F. Meza
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
16
Дрю Йервуд
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
80
Christopher Lema
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
3-1-2-4
1
Гьюзан
2
Белло
24
Эскобар
11
Леннон
18
10
Морено
11
Малрейни
0
17
Галлахер
16
25
3-2-1-4
18
3
26
Паркер
3
Данкан
54
90
8
Кларк
16
10
Тетте
77
7
25
47
Адамс
47
Адамс
25
10
Морено
0
0
10
Морено
11
Малрейни
16
16
11
Малрейни
18
11
11
18
54
16
Йервуд
16
Йервуд
54
8
Кларк
8
Страуд
8
Страуд
8
Кларк
16
13
Неалис
13
Неалис
16
10
Тетте
0
0
10
Тетте
90
24
Уайт
24
Уайт
90
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
6
F. Meza
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
80
Christopher Lema
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
6
F. Meza
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
Остались в запасе
80
Christopher Lema
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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