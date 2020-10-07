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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед
Нэшвилл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 07 октября 2020
Нэшвилл
07.10.2020, среда, 03:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Миннесота Юнайтед
71'
Замена
К. Камара
️️️️
A. Schoenfeld
Замена
A. Winn
️️️️
А. Мьюил
64'
Желтая карточка
Р. Леаль
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
21
Derrick Jones
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
0
A. Winn
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Miguel Nazarit
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
41
James Musa
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
4-4-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
21
11
Леаль
19
Мьюил
13
МакКарти
27
22
4-4-1-1
97
Сент-Клер
3
18
Дибасси
15
Боксолл
20
15
13
13
31
Дотсон
10
Рейносо
12
19
Мьюил
0
0
19
Мьюил
Джонс
99
99
Джонс
12
85
Камара
85
Камара
12
Остались в запасе
Нэшвилл
Миннесота Юнайтед
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
5
Miguel Nazarit
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
41
James Musa
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
5
Miguel Nazarit
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Остались в запасе
41
James Musa
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Нэшвилл - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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Миннесота Юнайтед
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