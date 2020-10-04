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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 04 октября 2020
Сан-Хосе
04.10.2020, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
42'
М. Лопес
82'
A. RÃos (П)
4'
С. Ллетгет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
J. Marcinkowski
90'
+4
90'
Замена
D. Traore
️️️️
E. Insúa
89'
Замена
E. Zubak
️️️️
Джонатан
89'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Чичарито
ГОЛ с пенальти! 2:1!
A. RÃos
82'
Замена
C. Cowell
️️️️
C. Wondolowski
73'
Замена
S. Salinas
️️️️
C. Fierro
73'
Замена
L. Fernandes
️️️️
Жудсон
73'
72'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
С. Ллетгет
66'
Замена
Э. Альварес
️️️️
J. Corona
Желтая карточка
J. Yueill
63'
60'
Желтая карточка
J. Corona
45'
+1
Желтая карточка
Джонатан
Желтая карточка
C. Fierro
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Пас отдал
N. Lima
42'
31'
Желтая карточка
P. Kitchen
Пенальти не реализован!
C. Wondolowski
14'
12'
Желтая карточка
Н. ДеПуй
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Ллетгет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
25
Rolf Feltscher
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
35
Gilbert Fuentes
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
67
Карлос Харви
ОП
10
Эфраин Альварес
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4-3-4
15
Лопес
26
Юнгвирт
24
4
Бисон
93
Жудсон
14
7
Эспиноса
12
21
8
25
2-2-5
22
Бингхэм
5
Стерес
20
ДеПуй
8
Ллетгет
6
Джонатан
25
14
Чичарито
15
2
3
93
Жудсон
96
96
93
Жудсон
8
7
7
8
21
6
6
21
3
19
19
3
8
Ллетгет
11
Гонсалес
11
Гонсалес
8
Ллетгет
15
10
Альварес
10
Альварес
15
14
Чичарито
16
16
14
Чичарито
6
Джонатан
11
11
6
Джонатан
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Поль Мари
ПЗ
9
Siad Haji
ЦФ
35
Gilbert Fuentes
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Остались в запасе
3
Поль Мари
ПЗ
9
Siad Haji
ЦФ
35
Gilbert Fuentes
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
0
A. Oswaldo
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
Остались в запасе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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