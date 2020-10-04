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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 04 октября 2020
Сиэтл
04.10.2020, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
46'
Ж. Пауло
53'
E. Godoy (АГ)
59'
Р. Руидиас
65'
F. Montero (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
89'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Л. Каваллини
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Ж. Пауло
89'
Замена
W. Bruin
️️️️
Р. Руидиас
76'
Замена
А. Рольдан
️️️️
К. Лирдам
76'
75'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
F. Montero
75'
Замена
P. Metcalfe
️️️️
К. Дажоме
Замена
Б. Смит
️️️️
Н. Толо
73'
Замена
J. Delem
️️️️
Г. Свенссон
73'
68'
Красная карточка
Ж. Бикел
65'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
F. Montero
65'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
D. Milinkovic
65'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
A. Rose
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
61'
ГОЛ! 3:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Д. Моррис
59'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
E. Godoy
53'
52'
Желтая карточка
Л. Каваллини
Желтая карточка
Ж. Пауло
49'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пауло
46'
26'
Желтая карточка
Ж. Бикел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
16
Алекс Рольдан
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
55
Майкл Бальдисимо
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
18
Лирдам
3
Арреага
5
Толо
28
Гомес Андраде
14
Лодейро
6
Пауло
13
Свенссон
7
Рольдан
9
Руидиас
13
Моррис
3-1-1-5
35
2
Нервински
13
Корнелиус
6
Аднан
12
Бикел
11
Дажоме
4
9
Каваллини
12
7
15
9
Руидиас
29
29
9
Руидиас
6
Пауло
12
Атенсио
12
Атенсио
6
Пауло
5
Толо
14
Смит
14
Смит
5
Толо
18
Лирдам
16
Рольдан
16
Рольдан
18
Лирдам
13
Свенссон
21
21
13
Свенссон
7
21
Рапозо
21
Рапозо
7
11
Дажоме
26
26
11
Дажоме
15
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
15
9
Каваллини
87
Риккеттс
87
Риккеттс
9
Каваллини
12
9
Бэйр
9
Бэйр
12
Остались в запасе
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
11
Miguel Ibarra
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
11
Miguel Ibarra
ЦП
Остались в запасе
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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