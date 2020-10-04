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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити: обзор матча 04 октября 2020
Динамо Хьюстон
04.10.2020, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Канзаc Сити
84'
С. Джанкуа
34'
А. Пулидо
73'
А. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Желтая карточка
M. Figueroa
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
T. Melia
90'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
88'
Замена
G. Fernandes
️️️️
Д. Расселл
ГОЛ! 1:2!
С. Джанкуа
84'
81'
Желтая карточка
И. Санчес
80'
Замена
E. Hurtado
️️️️
А. Пулидо
77'
Желтая карточка
У. Рид
Желтая карточка
Кинтеро
77'
Замена
M. Palomino
️️️️
Д. Керен
77'
Замена
С. Джанкуа
️️️️
А. Лундквист
77'
73'
ГОЛ! 0:2!
А. Пулидо
Пас отдал
Д. Бусио
Замена
К. Рамирес
️️️️
M. Manotas
70'
Замена
N. Lemoine
️️️️
А. Ласситер
70'
61'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Ф. Эрнандес
Замена
N. Hansen
️️️️
B. GarcÃa
58'
Желтая карточка
А. Струна
45'
+1
39'
Желтая карточка
A. Dia
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулидо
Пас отдал
Д. Бусио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
11
Mauro Manotas
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-3-1-2
35
Марич
3
15
21
Лундквист
5
Струна
24
Керен
22
Вера
27
7
Ласситер
25
Кинтеро
11
2-2-5
29
8
14
Пунчец
21
Эрнандес
6
Санчес
11
9
Пулидо
77
Расселл
6
Бусио
23
Рид
11
21
Рамирес
21
Рамирес
11
7
Ласситер
0
0
7
Ласситер
21
Лундквист
29
Джанкуа
29
Джанкуа
21
Лундквист
24
Керен
14
14
24
Керен
27
12
12
27
21
Эрнандес
15
Эспиноза
15
Эспиноза
21
Эрнандес
77
Расселл
11
11
77
Расселл
9
Пулидо
9
9
9
Пулидо
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Канзаc Сити
16
Jose Bizama
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
16
Jose Bizama
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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