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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - СКА-1938
Витебск - СКА-1938: обзор матча 17 октября 2020
Витебск
17.10.2020, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
СКА-1938
80'
Ж. Сезар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - СКА-1938
Замена
П. Назаренко
️️️️
Вандерсон
90'
82'
Замена
V. Diaz
️️️️
Е. Юдчиц
Желтая карточка
С. Волков
81'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Сезар
Пас отдал
Вандерсон
80'
79'
Замена
A. Musahagian
️️️️
Д. Бакич
Замена
Е. Краснов
️️️️
D. Chalov
78'
Желтая карточка
E. Klopotskiy
67'
Замена
Р. Теверов
️️️️
V. Fedosov
66'
59'
Желтая карточка
М. Башилов
30'
Желтая карточка
А. Носко
7'
Желтая карточка
Д. Мирошников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
7
Александр Свирепа
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
1
Артем Макавчик
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Витебск
91
Павел Назаренко
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
СКА-1938
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
3-2-2-1-3
6
Сезар
0
29
Вандерсон
0
4
Скитов
0
5
Волков
11
Гуренко
77
Гущенко
33
Вергейчик
99
3-1-3-1-3
5
Мирошников
3
Сокол
30
Башилов
2
Носко
7
Свирепа
55
Гирс
7
Бакич
23
Иминов
99
Юдчиц
17
Умаров
1
Макавчик
29
Вандерсон
91
Назаренко
91
Назаренко
29
Вандерсон
0
20
Краснов
20
Краснов
0
99
9
Теверов
9
Теверов
99
7
Бакич
6
6
7
Бакич
99
Юдчиц
20
20
99
Юдчиц
Остались в запасе
Витебск
СКА-1938
3
Никита Костомаров
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
2
Андрей Рылач
ПВ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
3
Никита Костомаров
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
17
Артур Кац
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
Остались в запасе
2
Андрей Рылач
ПВ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Витебск - СКА-1938
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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