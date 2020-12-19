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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Сарпсборг 08
Мольде - Сарпсборг 08: обзор матча 19 декабря 2020
Мольде
19.12.2020, суббота, 17:30
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
5 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
25'
Л. Джеймс (П)
27'
М. Мострем
38'
О. Омойджуанфо
56'
О. Омойджуанфо
88'
М. Эллингсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Сарпсборг 08
90'
+1
Желтая карточка
J. Adeoti
ГОЛ! 5:0!
М. Эллингсен
88'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Бьорнбак
66'
Замена
М. Болли
️️️️
М. Мострем
66'
61'
Замена
J. Adeoti
️️️️
Г. Ветти
61'
Замена
М. Дюрестам
️️️️
S. Bojang
ГОЛ! 4:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Э. Кнутсон
56'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
Ш. Синюан
46'
ГОЛ! 3:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Эллингсен
38'
ГОЛ! 2:0!
М. Мострем
Пас отдал
М. Эллингсен
27'
25'
Желтая карточка
Т. Хайнц
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Джеймс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Андреас Линде
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Матис Болли
ЛВ
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
4-1-2-3
1
Кранинкс
15
Бьорнбак
18
Синюан
6
Эллингсен
2
Уинго
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
15
Кнутсон
9
Мострем
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
3-3-1-4
3
Наэсс
55
Ярль
4
Утвик
14
Хайнц
18
Ветти
17
Солтведт
11
Офкир
5
2
8
12
18
Синюан
2
Грегерсен
2
Грегерсен
18
Синюан
15
Бьорнбак
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
15
Бьорнбак
9
Мострем
14
Болли
14
Болли
9
Мострем
2
6
Дюрестам
6
Дюрестам
2
18
Ветти
17
17
18
Ветти
Остались в запасе
Мольде
Сарпсборг 08
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Андреас Линде
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
1
Андреас Линде
ВР
Остались в запасе
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Laurent Jacques Mendy
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Мольде - Сарпсборг 08
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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Мольде
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