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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Стремсгодсет
Одд - Стремсгодсет: обзор матча 19 декабря 2020
Одд
19.12.2020, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 3
Завершен
Стремсгодсет
20'
Э. Рашани
9'
Л. Салвесен
53'
Л. Салвесен
66'
Л. Салвесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Стремсгодсет
Замена
М. Бакенга
️️️️
Д. Китолано
85'
66'
ГОЛ! 1:3!
Л. Салвесен
Пас отдал
Г. Штенгель
61'
Замена
K. Tokstad
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
61'
Желтая карточка
М. Андре Кааса
58'
53'
ГОЛ! 1:2!
Л. Салвесен
Пас отдал
М. Майгаард
Желтая карточка
Й. Китолано
52'
46'
Замена
А. Лейфссон
️️️️
Л. Вильсвик
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
R. Simovic
46'
Желтая карточка
V. Rodic
39'
31'
Желтая карточка
N. Gunnarsson
ГОЛ! 1:1!
Э. Рашани
Пас отдал
Э. Рууд
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Салвесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
22
Robin Simovic
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Мозес Мава
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Россбах
25
Китолано
2
Рууд
21
Хаген
4
Бьортуфт
1
Йоргенсен
15
Кааса
16
Китолано
19
Рашани
23
22
1-2-2-5
16
Михра
26
Вильсвик
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
25
Ингимундарсон
14
Мава
15
Салвесен
20
Майгаард
18
23
1
Йоргенсен
14
14
1
Йоргенсен
16
Китолано
90
Бакенга
90
Бакенга
16
Китолано
22
9
Лауритсен
9
Лауритсен
22
26
Вильсвик
19
Лейфссон
19
Лейфссон
26
Вильсвик
25
Ингимундарсон
11
11
25
Ингимундарсон
Остались в запасе
Одд
Стремсгодсет
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
Остались в запасе
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
64
Sebastian Pop
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Одд - Стремсгодсет
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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Одд
Стремсгодсет
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
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ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
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2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
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