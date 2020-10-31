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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Сарпсборг 08
Одд - Сарпсборг 08: обзор матча 31 октября 2020
Одд
31.10.2020, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
50'
Э. Рууд (П)
66'
М. Дюрестам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Сарпсборг 08
90'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Т. Хайнц
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
87'
75'
Замена
J. Adeoti
️️️️
S. Bojang
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
М. Андре Кааса
75'
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Дюрестам
Пас отдал
Н. Наэсс
Замена
R. Simovic
️️️️
V. Rodic
63'
57'
Желтая карточка
А. Салетрос
50'
Желтая карточка
M. Odegaard
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Рууд
50'
33'
Желтая карточка
J. Thomassen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
23
V. Rodic
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сарпсборг 08
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Rasmus Minor
ЦЗ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Мохамед Офкир
ЛВ
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Россбах
25
Китолано
4
Бьортуфт
2
Рууд
1
Йоргенсен
15
Хофф
15
Кааса
16
Китолано
19
Рашани
90
Бакенга
23
3-3-5
6
Дюрестам
3
Наэсс
4
Утвик
14
Хайнц
10
Линдсет
6
Салетрос
9
Тветер
91
2
5
16
23
22
22
23
1
Йоргенсен
9
Лауритсен
9
Лауритсен
1
Йоргенсен
15
Кааса
14
14
15
Кааса
2
17
17
2
14
Хайнц
17
Солтведт
17
Солтведт
14
Хайнц
Остались в запасе
Одд
Сарпсборг 08
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Simon Thomas
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Одд - Сарпсборг 08
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Сарпсборг 08
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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