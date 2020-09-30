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FONBET Кубок России 2026/2027
Черноморец - СКА-Хабаровск
Черноморец - СКА-Хабаровск: обзор матча 30 сентября 2020
Черноморец
30.09.2020, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа 9, 2 тур
1 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
52'
Р. Ахмедханов (П)
13'
Д. Барков
25'
К. Большаков
45'
Р. Гаджимурадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
М. Омаров
82'
78'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
А. Батютин
77'
Желтая карточка
А. Батютин
Замена
А. Барцов
️️️️
И. Тимошенко
72'
65'
Замена
В. Брагин
️️️️
К. Базелюк
Замена
В. Кириленко
️️️️
Ю. Будагян
63'
Замена
Г. Смыр
️️️️
Н. Панамарев
60'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Ахмедханов
52'
52'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
Д. Пацев
️️️️
И. Курбанов
46'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Антонов
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
Р. Гаджимурадов
40'
Желтая карточка
А. Малеев
Желтая карточка
Н. Панамарев
29'
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Большаков
Желтая карточка
Р. Ахмедханов
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Барков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Азамат Шогенов
ВР
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
5
Мурад Омаров
ЦЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
6
Юрий Будагян
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
93
Ризван Ахмедханов
АП
8
Никита Панамарев
ПП
7
Ратмир Машезов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Черноморец
57
Вадим Аверкиев
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
17
Гудиса Смыр
ЦП
23
Денис Пацев
АП
23
Алексей Барцов
ЦФ
11
Иван Матюшенко
ЦФ
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
32
Евгений Оанча
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
4-3-2-1
1
Шогенов
6
Курбанов
5
Омаров
2
Гришин
93
Гараев
6
Будагян
77
Антонов
8
Панамарев
93
Ахмедханов
7
Машезов
99
Тимошенко
4-1-3-2
1
Сугробов
27
Мануйлов
51
Грачев
91
Суслов
31
Большаков
8
Горулев
10
Гаджимурадов
8
Малеев
72
Батютин
10
Базелюк
86
Барков
99
Тимошенко
23
Барцов
23
Барцов
99
Тимошенко
6
Будагян
55
Кириленко
55
Кириленко
6
Будагян
8
Панамарев
17
Смыр
17
Смыр
8
Панамарев
6
Курбанов
23
Пацев
23
Пацев
6
Курбанов
77
Антонов
26
Мустафин
26
Мустафин
77
Антонов
10
Гаджимурадов
80
Кенесов
80
Кенесов
10
Гаджимурадов
10
Базелюк
11
Брагин
11
Брагин
10
Базелюк
72
Батютин
22
Труфанов
22
Труфанов
72
Батютин
Остались в запасе
Черноморец
СКА-Хабаровск
57
Вадим Аверкиев
ВР
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
53
Василий Илик
ЛЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
32
Евгений Оанча
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
11
Иван Матюшенко
ЦФ
Остались в запасе
53
Василий Илик
ЛЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
32
Евгений Оанча
ЦП
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Черноморец - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Центральный
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