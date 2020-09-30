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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Велес
Волга - Велес: обзор матча 30 сентября 2020
Волга
30.09.2020, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа 1, 2 тур
2 : 4
Завершен
Велес
80'
Д. Рахманов
90+3'
И. Карпук
2'
С. Алиев
19'
С. Алиев
41'
И. Стефанович
87'
С. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Велес
ГОЛ! 2:4!
И. Карпук
90'
+3
87'
ГОЛ! 1:4!
С. Алиев
82'
Желтая карточка
М. Майга
ГОЛ! 1:3!
Д. Рахманов
80'
72'
Замена
А. Максименко
️️️️
И. Стефанович
72'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
К. Родионов
62'
Замена
М. Майга
️️️️
Н. Макаров
62'
Замена
Д. Малания
️️️️
Б. Коваленко
41'
ГОЛ! 0:3!
И. Стефанович
34'
Замена
Б. Коваленко
️️️️
С. Гаракоев
22'
Желтая карточка
Н. Макаров
19'
ГОЛ! 0:2!
С. Алиев
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
13
Нодари Каличава
ВР
55
Иван Устинов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
11
Сергей Сорокин
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
23
Руслан Махмутов
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Данила Поляков
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Волга
23
Рем Саитгареев
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
12
Владислав Сайгушев
ОП
88
Леван Лацузбая
ЦП
87
Герман Паскин
АП
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
3-1-3-3
13
Каличава
55
Устинов
5
Максименков
94
Ващенко
24
Горелишвили
11
Сорокин
22
Рахманов
8
Рахманов
9
Карпук
13
Цыганцов
23
Махмутов
4-4-2
98
Овчинников
24
Кахидзе
22
Родионов
80
Климов
44
Михайлов
33
Гаракоев
59
Макаров
24
Вакулич
8
Поляков
23
Стефанович
9
Алиев
33
Гаракоев
52
Коваленко
52
Коваленко
33
Гаракоев
Коваленко
20
Малания
20
Малания
Коваленко
59
Макаров
8
Майга
8
Майга
59
Макаров
22
Родионов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
22
Родионов
23
Стефанович
9
Максименко
9
Максименко
23
Стефанович
Остались в запасе
Волга
Велес
20
Валерий Захаров
ЦЗ
12
Владислав Сайгушев
ОП
87
Герман Паскин
АП
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
23
Рем Саитгареев
ВР
Главный тренер
Ринат Аитов
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
20
Валерий Захаров
ЦЗ
12
Владислав Сайгушев
ОП
87
Герман Паскин
АП
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
23
Рем Саитгареев
ВР
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Волга - Велес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Колтунов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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