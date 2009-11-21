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Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 21 ноября 2009
Манчестер Юнайтед
21.11.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
35'
Д. Флетчер
67'
М. Кэррик
76'
Л. Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
Замена
Д. Гибсон
️️️️
М. Кэррик
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Л. Саа
Замена
Жо
️️️️
Т. Кэхилл
ГОЛ! 3:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
П. Скоулз
Замена
Г. Обертан
️️️️
У. Руни
Желтая карточка
М. Кэррик
ГОЛ! 2:0!
М. Кэррик
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
П. Скоулз
️️️️
Рафаэл
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Д. Гослинг
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Т. Кэхилл
ГОЛ! 1:0!
Д. Флетчер
Пас отдал
Л. Валенсия
Желтая карточка
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
(К)
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
17
Тим Кэхилл
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
5
Джон Хейтинга
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
АП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Жо
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
4-4-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
30
Браун
15
Видич
2
Рафаэл
11
Гиггз
24
Флетчер
16
Кэррик
25
Валенсия
10
Оуэн
32
Руни
3-4-1-1
1
Ховард
2
Йобо
25
Дистен
3
Бэйнс
32
Гослинг
5
Хейтинга
6
Родуэлл
17
Кэхилл
25
Феллайни
28
Саа
2
Рафаэл
22
Скоулз
22
Скоулз
2
Рафаэл
16
Кэррик
24
Гибсон
24
Гибсон
16
Кэррик
32
Руни
32
Обертан
32
Обертан
32
Руни
28
Саа
2
Хибберт
2
Хибберт
28
Саа
17
Кэхилл
21
Жо
21
Жо
17
Кэхилл
32
Гослинг
24
Айегбени
24
Айегбени
32
Гослинг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
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