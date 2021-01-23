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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Сьон
Лозанна-Спорт - Сьон: обзор матча 23 января 2021
Лозанна-Спорт
23.01.2021, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Сьон
26'
Г. Карлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Сьон
82'
Замена
J. Khasa
️️️️
Y. Wakatsuki
Замена
Т. Сузуки
️️️️
P. Egil Flo
76'
66'
Замена
L. Clemenza
️️️️
S. Doldur
65'
Желтая карточка
J. Ruiz
Замена
Х. Маю
️️️️
Г. Барес
57'
56'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Карлен
Пас отдал
А. Гргич
5'
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
Желтая карточка
К. Пуэртас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
20
Педру Бразау
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
6
Elton Monteiro
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
19
Siyar Doldur
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
4
Мориц Йенц
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
14
Хишам Маю
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Серей Ди
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
0
Luca Clemenza
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
1-1-3-1-4
1
Мори
20
Лосли
15
Барес
21
Пуэртас
7
Кукурузович
28
Бораниясевич
20
Бразау
6
98
Зехнини
29
Гессан
13
3-2-5
16
Фаюлу
5
5
19
Бамерт
8
Гргич
23
Тосетти
19
11
Карлен
18
77
6
13
25
Сузуки
25
Сузуки
13
15
Барес
14
Маю
14
Маю
15
Барес
18
29
29
18
19
0
0
19
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Сьон
1
Thomas Castella
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
4
Léo Lacroix
ЦФ
20
Серей Ди
ЦП
18
Кевин Фикеншер
ВР
9
Patrick
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
22
Айзек Шмидт
ПВ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
Остались в запасе
4
Léo Lacroix
ЦФ
20
Серей Ди
ЦП
18
Кевин Фикеншер
ВР
9
Patrick
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Сьон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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2 : 2
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0 : 4
07.11.2026
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Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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