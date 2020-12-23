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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Сьон
Цюрих - Сьон: обзор матча 23 декабря 2020
Цюрих
23.12.2020, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сьон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Сьон
81'
Замена
S. Doldur
️️️️
Y. Wakatsuki
Замена
Т. Домджони
️️️️
У. Думбия
79'
63'
Замена
С. Ди
️️️️
A. Abdellaoui
63'
Замена
I. Martić
️️️️
А. Гргич
63'
Замена
Итаитинга
️️️️
Г. Карлен
60'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
Замена
А. Маркезано
️️️️
Н. Райхмут
57'
Замена
В. Гнонто
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
57'
44'
Желтая карточка
Г. Карлен
Желтая карточка
Натан
33'
28'
Желтая карточка
J. Ruiz
12'
Замена
J. Ruiz
️️️️
D. Iapichino
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
20
Усман Думбия
ОП
15
Тосин Айегун
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
19
Siyar Doldur
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
3-2-3-2
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
71
Криэциу
20
Думбия
15
Айегун
27
70
Райхмут
9
Сесай
4
3-2-5
16
Фаюлу
5
19
Бамерт
19
8
Гргич
34
Ндойе
18
11
Карлен
77
8
6
27
29
Гнонто
29
Гнонто
27
20
Думбия
8
Домджони
8
Домджони
20
Думбия
70
Райхмут
19
Маркезано
19
Маркезано
70
Райхмут
8
Гргич
27
27
8
Гргич
18
19
19
18
5
20
Ди
20
Ди
5
19
5
5
19
11
Карлен
76
Итаитинга
76
Итаитинга
11
Карлен
Остались в запасе
Цюрих
Сьон
1
Живко Костадинович
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
7
Adrian Winter
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
7
Adrian Winter
ЦП
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Сьон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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