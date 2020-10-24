Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Санкт-Галлен
Лугано - Санкт-Галлен: обзор матча 24 октября 2020
Лугано
24.10.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
16'
Н. Лаванчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Санкт-Галлен
88'
Желтая карточка
A. Ribeiro
Замена
M. Čovilo
️️️️
О. Кустодио
88'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
88'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
A. Gerndt
83'
75'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
Желтая карточка
С. Гвидотти
73'
68'
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Б. Стильхарт
68'
Замена
Э. Йуан
️️️️
В. Руис
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
65'
Замена
М. Боттани
️️️️
Й. Одгор
65'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
60'
Желтая карточка
A. Gerndt
53'
46'
Замена
V. Rufli
️️️️
А. Крауши
46'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
А. Герреро
36'
34'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
26'
Желтая карточка
А. Крауши
ГОЛ! 1:0!
Н. Лаванчи
Пас отдал
Д. Саббатини
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
11
Andre Ribeiro
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
4-4-1-1
33
5
Дапрела
5
14
Лаванчи
5
Кечкеш
4
Ловрич
14
Саббатини
19
10
Кустодио
3
Герреро
21
Одгор
3-5-2
1
Зиги
23
Фазлийи
20
Стержиу
28
Мухайм
30
Руис
88
Квинтийя
17
Крауши
16
Гертлер
4
Стильхарт
9
Дуа
21
Гуйемено
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
10
Кустодио
6
6
10
Кустодио
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
19
11
Лунгойи
11
Лунгойи
19
21
Одгор
10
Боттани
10
Боттани
21
Одгор
21
Гуйемено
27
Бабич
27
Бабич
21
Гуйемено
17
Крауши
99
99
17
Крауши
4
Стильхарт
19
19
4
Стильхарт
30
Руис
27
Йуан
27
Йуан
30
Руис
Остались в запасе
Лугано
Санкт-Галлен
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
11
Andre Ribeiro
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
11
Andre Ribeiro
ЦФ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лугано - Санкт-Галлен
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Лугано
Санкт-Галлен
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+