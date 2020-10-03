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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Цюрих
Лозанна-Спорт - Цюрих: обзор матча 03 октября 2020
Лозанна-Спорт
03.10.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
12'
А. Туркес
41'
К. Пуэртас
77'
Н. Бораниясевич
88'
Э. Гессан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Цюрих
ГОЛ! 4:0!
Э. Гессан
88'
83'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Т. Домджони
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Туркес
80'
ГОЛ! 3:0!
Н. Бораниясевич
77'
61'
Замена
А. Сесай
️️️️
Б. Крамер
61'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Т. Шаттин
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
52'
46'
Замена
Натан
️️️️
Х. Криэциу
ГОЛ! 2:0!
К. Пуэртас
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Туркес
Пас отдал
P. Egil Flo
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
6
Elton Monteiro
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
19
Christian Schneuwly
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лозанна-Спорт
15
Габриэль Барес
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Натан
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
2-3-5
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
21
Пуэртас
7
Кукурузович
28
Бораниясевич
13
99
Монтейру
9
Туркес
19
6
3-1-4-2
25
Брехнер
4
Омераджич
3
Собич
33
Шаттин
71
Криэциу
27
Рохнер
19
Маркезано
8
Домджони
10
Кололли
9
Крамер
4
9
Туркес
29
Гессан
29
Гессан
9
Туркес
9
Крамер
9
Сесай
9
Сесай
9
Крамер
8
Домджони
8
Сейлер
8
Сейлер
8
Домджони
71
Криэциу
5
Натан
5
Натан
71
Криэциу
33
Шаттин
15
Айегун
15
Айегун
33
Шаттин
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Цюрих
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Живко Костадинович
ВР
7
Adrian Winter
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
7
Adrian Winter
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Лозанна-Спорт - Цюрих
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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