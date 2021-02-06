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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 06 февраля 2021
Аталанта
06.02.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 3
Завершен
Торино
14'
Й. Иличич
19'
Р. Госенс
21'
Л. Муриэль
42'
А. Белотти
45+1'
Бремер
84'
Ф. Бонаццоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Торино
Желтая карточка
Р. Толой
87'
Желтая карточка
М. Пашалич
86'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
85'
84'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
С. Верди
81'
Замена
А. Гояк
️️️️
Т. Ринкон
81'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Дзадза
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Р. Малиновский
78'
72'
Замена
С. Верди
️️️️
У. Синго
Замена
А. Миранчук
️️️️
Й. Иличич
58'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
58'
55'
Замена
Д. Базелли
️️️️
С. Лукич
55'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Н. Мурру
Замена
Б. Джимсити
️️️️
М. Руджери
46'
45'
+1
ГОЛ! 3:2!
Бремер
42'
ГОЛ! 3:1!
А. Белотти
42'
Пенальти не реализован!
А. Белотти
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
41'
27'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
24'
Желтая карточка
С. Дзадза
ГОЛ! 3:0!
Л. Муриэль
21'
ГОЛ! 2:0!
Р. Госенс
Пас отдал
Л. Муриэль
19'
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
М. де Рон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
32
Маттео Пессина
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
41
Давиде Гисланди
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-3-2-2
95
Голлини
2
Толой
21
Ромеро
19
Паломино
8
Госенс
15
де Рон
13
Руджери
32
Пессина
17
Малиновский
72
Иличич
10
Муриэль
3-2-3-2
46
Сиригу
3
Бремер
90
Синго
4
Иццо
63
Н'Кулу
29
Мурру
23
Лукич
8
Мандрагора
8
Ринкон
11
Белотти
11
Дзадза
17
Малиновский
29
Ламмерс
29
Ламмерс
17
Малиновский
13
Руджери
6
Джимсити
6
Джимсити
13
Руджери
72
Иличич
59
Миранчук
59
Миранчук
72
Иличич
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
29
Мурру
14
Ансальди
14
Ансальди
29
Мурру
8
Ринкон
14
Гояк
14
Гояк
8
Ринкон
23
Лукич
33
Базелли
33
Базелли
23
Лукич
90
Синго
90
Верди
90
Верди
90
Синго
11
Дзадза
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Дзадза
Остались в запасе
Аталанта
Торино
41
Давиде Гисланди
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
41
Давиде Гисланди
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Аталанта - Торино
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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