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Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед - Сандерленд: обзор матча 03 октября 2009
Манчестер Юнайтед
03.10.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
52'
Д. Бербатов
90+2'
А. Фердинанд (АГ)
8'
Д. Бент
59'
К. Джонс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сандерленд
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Фердинанд
+2
Вторая желтая
К. Ричардсон
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
К. Джонс
Желтая карточка
А. Фердинанд
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Э. Рид
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
М. Кэррик
️️️️
Д. Флетчер
Желтая карточка
Д. Флетчер
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:2!
К. Джонс
Замена
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 1:1!
Д. Бербатов
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
15
Киран Ричардсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЛП
11
Энди Рид
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-2-1-3
12
Фостер
16
О'Ши
15
Видич
27
Эвра
35
Эванс
22
Скоулз
24
Флетчер
17
Нани
18
Уэлбек
10
Бербатов
32
Руни
4-4-2
1
Гордон
27
Бардсли
6
Тернер
15
Ричардсон
35
Фердинанд
10
Мальбранк
11
Рид
27
Цана
6
Каттермол
9
Джонс
10
Бент
24
Флетчер
16
Кэррик
16
Кэррик
24
Флетчер
18
Уэлбек
25
Валенсия
25
Валенсия
18
Уэлбек
11
Рид
14
Хендерсон
14
Хендерсон
11
Рид
9
Джонс
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
9
Джонс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
15
Дэвид Хили
ЦФ
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сандерленд
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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