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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Йени Малатьяспор
Галатасарай - Йени Малатьяспор: обзор матча 15 мая 2021
Галатасарай
15.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 42 тур
3 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
53'
Х. Дервисоглу
60'
Р. Бабел
90+2'
О. Джаглаян
39'
A. BÃ¼yÃ¼k
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 3:1!
О. Джаглаян
90'
+2
90'
+1
Замена
A. Ildiz
️️️️
Б. Тетти
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Т. Антальялы
76'
74'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
М. Фофана
Замена
О. Байрам
️️️️
М. Сараччи
74'
67'
Замена
A. Acquah
️️️️
С. Маллан
67'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
ГОЛ! 2:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Ш. Озбайраклы
60'
ГОЛ! 1:1!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
К. Актюркоглу
53'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Э. Акбаба
46'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Д. Йедлин
46'
Замена
М. Мохамед
️️️️
A. Turan
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
И. Чебаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
4-1-2-3
16
Муслера
4
Сараччи
2
Йедлин
4
Донк
23
Маркао
14
Антальялы
8
Акбаба
83
Фернандеш
28
Дервисоглу
8
Бабел
10
3-2-1-4
25
Эзбир
18
Явру
7
Фофана
15
Хафез
29
Чебаке
15
Хадебе
14
Маллан
30
Тетти
7
13
26
10
42
Мохамед
42
Мохамед
10
8
Акбаба
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Акбаба
4
Сараччи
18
Байрам
18
Байрам
4
Сараччи
2
Йедлин
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
2
Йедлин
14
Антальялы
17
Джаглаян
17
Джаглаян
14
Антальялы
7
17
17
7
7
Фофана
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
7
Фофана
30
Тетти
30
30
30
Тетти
14
Маллан
19
19
14
Маллан
Остались в запасе
Галатасарай
Йени Малатьяспор
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
92
Bülent Cevahir
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Остались в запасе
92
Bülent Cevahir
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
14
Doğukan Emeksiz
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Галатасарай - Йени Малатьяспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
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