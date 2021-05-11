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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Карагюмрюк
Бешикташ - Карагюмрюк: обзор матча 11 мая 2021
Бешикташ
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
1 : 2
Завершен
Карагюмрюк
54'
Р. Геззаль
39'
А. Бертолаччи
80'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Карагюмрюк
90'
+6
Желтая карточка
Л. Кастро
90'
+3
Желтая карточка
S. Ahmetoglu
86'
Замена
S. Ahmetoglu
️️️️
А. Бертолаччи
86'
Замена
К. Алтинай
️️️️
А. Ндао
Замена
Д. Токез
️️️️
Н. Уйсал
86'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Д. Н'Куду
86'
85'
Желтая карточка
А. Ндао
80'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Борини
Пас отдал
А. Ндао
78'
Замена
A. Aktas
️️️️
А. Собич
77'
Вторая желтая
Э. Жуканович
65'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Д. Дурмаз
Желтая карточка
Велинтон
64'
61'
Желтая карточка
Ф. Борини
56'
Желтая карточка
Э. Жуканович
ГОЛ! 1:1!
Р. Геззаль
Пас отдал
К. Ларин
54'
46'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Желтая карточка
Р. Геззаль
44'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Ю. Балковец
Замена
Б. Менса
️️️️
А. Льяич
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
Карагюмрюк
4
Корай Алтинай
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-4-1-1
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
21
Н'Сакаля
19
Розье
5
Соуза
20
Уйсал
14
Н'Куду
18
Геззаль
22
Льяич
9
Ларин
4-3-1-2
2
Вивиано
87
Жуканович
3
Роко
29
Балковец
6
Хеденстад
6
Билья
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
18
Ндао
16
Борини
9
Собич
14
Н'Куду
33
Йилмаз
33
Йилмаз
14
Н'Куду
22
Льяич
43
Менса
43
Менса
22
Льяич
20
Уйсал
24
Токез
24
Токез
20
Уйсал
91
Бертолаччи
70
70
91
Бертолаччи
18
Ндао
4
Алтинай
4
Алтинай
18
Ндао
9
Собич
22
22
9
Собич
10
Дурмаз
19
Кастро
19
Кастро
10
Дурмаз
Остались в запасе
Бешикташ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
27
Jeremain Lens
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
Остались в запасе
14
Efe Tatli
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
27
Jeremain Lens
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Бешикташ - Карагюмрюк
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
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