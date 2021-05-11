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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Анкарагюджю
Касымпаша - Анкарагюджю: обзор матча 11 мая 2021
Касымпаша
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
3 : 1
Завершен
Анкарагюджю
9'
Ф. Хадергьонай (П)
13'
A. Koç
90+6'
Ф. Йилдырым
85'
A. Badji
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Анкарагюджю
ГОЛ! 3:1!
Ф. Йилдырым
90'
+6
89'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Чекичи
Желтая карточка
К. Бистрович
85'
85'
ГОЛ! 2:1!
A. Badji
81'
Желтая карточка
А. Тюран
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Ж. Коомсон
78'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
A. Koç
63'
Желтая карточка
L. Sadiku
61'
Желтая карточка
И. Телин
59'
46'
Замена
А. Тюран
️️️️
А. Канкая
46'
Замена
Жералду
️️️️
Т. Пинту
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
42'
32'
Желтая карточка
С. Кициу
13'
Желтая карточка
A. Badji
ГОЛ! 2:0!
A. Koç
Пас отдал
И. Телин
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Хадергьонай
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
Анкарагюджю
66
Мерт Топуз
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
29
Жералду
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
3-4-1-2
1
Ташкыран
25
Бречка
94
Хадергьонай
4
Хаддади
71
8
Бистрович
15
Сербест
10
Хайрадинович
7
Коомсон
24
92
Телин
4-4-2
30
Фридрих
8
Пинту
13
70
Кициу
31
Шарлия
4
Потук
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
6
Канкая
25
8
Чекичи
7
Коомсон
34
Хасполат
34
Хасполат
7
Коомсон
71
10
Эрдоган
10
Эрдоган
71
8
Пинту
29
Жералду
29
Жералду
8
Пинту
6
Канкая
89
Тюран
89
Тюран
6
Канкая
8
Чекичи
10
Диуссе
10
Диуссе
8
Чекичи
Остались в запасе
Касымпаша
Анкарагюджю
55
Yasin Dulger
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эрдем Канполат
ВР
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
66
Мерт Топуз
ВР
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
55
Yasin Dulger
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эрдем Канполат
ВР
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
Остались в запасе
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
66
Мерт Топуз
ВР
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Касымпаша - Анкарагюджю
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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